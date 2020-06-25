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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 02:07 م

البخاتي يشكك في أرقام الصحة عن الإصابات بكورونا ويؤكد أنها أضعاف المعلنة

البخاتي
شكك النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي , الخميس , بالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة, مؤكدا ان الأرقام الحقيقية هي اضعاف مما تعلنه الوزارة او خلية الازمة.
وقال البخاتي في تصريح له , ان ” الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والبيئة غير دقيقة وان الإصابات الحقيقية اكثر منها بكثير وباضعاف” .
وأضاف ان “السبب الحقيقي في إخفاء الاعداد ليس بسبب معلومات الخلية وانما بسبب المواطنيين المصابيين اللذين يحاولون عدم الإفصاح عن الإصابة ولجؤهم الى حجر انفسهم وعوائلهم دون علم المؤسسات الصحية ” , مبينا ان ” سبب عدم الإفصاح هو جود عدم ثقة بما تقدمه المؤسسات الصحية بسبب ضعف قدراتها العلاجية وكذلك التخوف من عدم تسليم جثث موتاهم ” .
وأشار البخاتي إلى أن “ارتفاع عدد الإصابات قد اكد للمواطنيين بان الوباء اصبح خطيرا حيث ارتفع التزامهم بالنصائح الصحية والتزامهم باستخدام الوسائل الوقائية التي تنشرها وسائل الاعلام” .
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