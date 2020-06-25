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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:55 م

أمريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين أربيل وبغداد

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اجتمع وفد حكومة اقليم كردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم اليوم الخميس مع سفيري الولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا في العراق.
وذكر بيان صادر عن الوفد انه خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم تمت مناقشة الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد وآخر المستجدات للأوضاع في العراق.
واضاف البيان ان السفيرين اعربا عن دعمهما للتوصل الى تفاهم مشترك لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد مخاطر تنظيم داعش على المناطق المتنازع عليها.
ومن المقرر ان يعقد وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض اخر اجتماعاته لهذا الاسبوع مع وفد الحكومة الاتحادية بهدف التوصل الى اتفاق شامل للخلافات والقضايا العالقة كافة بين اربيل وبغداد.
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