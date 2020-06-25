اجتماع مرتقب لنواب البصرة مع رئيس الوزراء



كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، عن اجتماع مرتقب لنواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملفات عدة.



وقال عواد في تصريح صحفي :" ان نواب البصرة لم يعقدوا اجتماعا حتى الآن مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ما عدا الاول الذي حصل بشأن تسمية وزير النفط".



واضاف، انه : "سيتم عقد اجتماع جديد لنواب البصرة مع رئيس الوزراء لطرح ملفات مهمة تخص المحافظة خلال الايام المقبلة"، لافتا الى :" ان محافظ البصرة عقد اجتماعات عدة مع رئيس الوزراء وبحث ملفات مهمة منها ازمة المياه والاجراء اليوميون واصحاب العقود".



ف.ا