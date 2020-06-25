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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:54 م

اجتماع مرتقب لنواب البصرة مع رئيس الوزراء

النائب-عن-تحالف-الفتح-عدي-عواد

كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، عن اجتماع مرتقب لنواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملفات عدة.

وقال عواد في تصريح صحفي :" ان نواب البصرة لم يعقدوا اجتماعا حتى الآن مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،  ما عدا الاول الذي حصل بشأن تسمية وزير النفط".

واضاف، انه : "سيتم عقد اجتماع جديد لنواب البصرة مع رئيس الوزراء لطرح ملفات مهمة تخص المحافظة خلال الايام المقبلة"، لافتا الى :" ان  محافظ البصرة عقد اجتماعات عدة مع رئيس الوزراء وبحث ملفات مهمة منها ازمة المياه والاجراء اليوميون واصحاب العقود".

ف.ا
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