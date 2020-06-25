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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:52 م

خبير اقتصادي : الاقتراض الخارجي .. سيطيح بالطبقة السياسية

اقتراض

انتقد الخبير الاقتصادي وسام التميمي  لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة، ووصفه بانه اجراء "خاطئ جدا" . 

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان خطوة الحكومة باتجاه الاقتراض الخارجي خاطئة جدا ، كونها ستكبل العراق بشروط على مدى سنوات، كما انه سيعيش حالة تقشفية لمدة سنتين على اقل تقدير ، ماسيزيد من الغضب الشعبي من قبل طالبي التوظيف والتعيين".

واضاف:" ان التقشف الذي سيعيشه العراق في الفترة المقبلة سيؤدي الى زوال الطبقة السياسية، حيث سينفجر الشارع غضبا من قبل الخريجين والباحثين عن العمل، وهو ماسيؤدي الى تظاهرات مليونية في المستقبل القريب ".

واشار الخبير الاقتصادي الى :" ان  العراق بحاجة الى اكثر من 5 مليارات  دولار شهريا لتأمين رواتب الموظفين، وبالامكان حل هذه الاشكالية عن طريق تخفيض مخصصات الدرجات الكبيرة او تأجيل اطلاقها لحين سد عجز الموازنة ".

 

ف.ا

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