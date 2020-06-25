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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:49 م

نائب : تحقيق الاستقرار في العراق مرهون بهذا الامر...

الفتح-1

رهن النائب عن تحالف "الفتح" حسين الكعبي،  تحقيق الاستقرار الداخلي في العراق بخروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.

وقال الكعبي  في تصريح صحفي :" ان تعزيز استقرار العراق مرهون بخروج جميع القوات الاجنبية الموجودة على اراضيه في مختلف المحافظات".

واضاف :" ان  العراق سيحقق استقرارا  امنيا بخروج القوات الاجنبية ، خاصة وان هناك مجاميع ارهابية مدعومة من تلك القوات تحاول زعزعة الاستقرار ".

وتابع النائب :" ان الوجود الاجنبي على ارض العراق يمثل خرقا للسيادة، اضافة للانتهاكات التي تقوم بها القوات الاجنبية بين الحين والاخر ، اذ ان بعضها داعم للارهاب".

ف.ا
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