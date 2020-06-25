نائب : تحقيق الاستقرار في العراق مرهون بهذا الامر...



رهن النائب عن تحالف "الفتح" حسين الكعبي، تحقيق الاستقرار الداخلي في العراق بخروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.



وقال الكعبي في تصريح صحفي :" ان تعزيز استقرار العراق مرهون بخروج جميع القوات الاجنبية الموجودة على اراضيه في مختلف المحافظات".



واضاف :" ان العراق سيحقق استقرارا امنيا بخروج القوات الاجنبية ، خاصة وان هناك مجاميع ارهابية مدعومة من تلك القوات تحاول زعزعة الاستقرار ".



وتابع النائب :" ان الوجود الاجنبي على ارض العراق يمثل خرقا للسيادة، اضافة للانتهاكات التي تقوم بها القوات الاجنبية بين الحين والاخر ، اذ ان بعضها داعم للارهاب".



ف.ا