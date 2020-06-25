العراق ما زال يبحث عن "يوم وطني" !!



دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم الى تحديد يوم وطني للعراق، شرط ان يكون بإجماع العراقيين".



وقال الوزير في بيان صحفي :" نسعى للتنسيق مع اعضاء مجلس النواب بهذا الشأن ،لأن فيه رمزية عالية ، وعقدنا عدة اجتماعات مع مجموعة مستشارين، قبل ان نحيله الى البرلمان" ، مشدداً على :" ضرورة فصل قانون اليوم الوطني عن قانون العطل الرسمية، ليكون مستقلاً، ومتفقاً عليه".



وبشأن اليوم المقترح، اوضح ناظم :" ان هناك ترشيحاً لعدد من الايام ، منها ان يكون يوم انضمام العراق الى عصبة الامم سنة 1932 م ، او يوم اندلاع ثورة العشرين، او يوم تأسيس الدولة العراقية سنة 1921، وبقية الخيارات المطروحة، على ان يكون التصويت عليه بالاجماع ".



ف.ا