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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:45 م

العراق ما زال يبحث عن "يوم وطني" !!

حسن ناظم

دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم الى تحديد يوم  وطني للعراق، شرط ان يكون بإجماع العراقيين".

وقال الوزير في بيان صحفي :" نسعى للتنسيق مع اعضاء مجلس النواب بهذا الشأن ،لأن فيه رمزية  عالية ، وعقدنا عدة اجتماعات مع مجموعة مستشارين، قبل ان نحيله الى البرلمان" ، مشدداً على :" ضرورة فصل قانون اليوم الوطني عن قانون العطل الرسمية، ليكون مستقلاً، ومتفقاً عليه".

 وبشأن اليوم المقترح، اوضح ناظم :" ان هناك ترشيحاً لعدد من الايام ،  منها ان يكون يوم انضمام العراق الى عصبة الامم سنة 1932 م ، او يوم اندلاع ثورة العشرين، او يوم تأسيس الدولة العراقية سنة 1921،  وبقية الخيارات المطروحة، على ان يكون التصويت عليه بالاجماع ". 

ف.ا
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