النزاهة تكشف شبهة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل



أعلنت هيئة النزاهة، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لأوليَّات عقد إنشاء مُجسَّرٍ في محافظة بابل؛ وذلك لوجود شبهة ٍ في قيمة العقد البالغة 19 مليار دينار.



وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، إلى أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة تمكَّن بعد التحرِّي عن العقود التي أُبرِمَت بناءً على الدعوات المباشرة التي وُجِّهَت خلافاً للقانون من كشف وجود مبالغةٍ في مبلغ عقد إنشاء مُجسَّر (البيبسي) البالغة قيمته 19 مليار دينار.



وأوضحت الدائرة أنه "بناءً على إجراءات المكتب بالتحرِّي والتحقيق تمَّ إيقاف العقد وتأليف لجنةٍ فنيَّةٍ من ديوان محافظة بابل؛ لغرض إعادة الكشف التخمينيِّ الخاصِّ بالجسر؛ كون مبلغ العقد جاء مُبالغاً فيه بواقع ملياري دينار تقريبا.



ف.ا