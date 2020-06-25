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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:21 م

سومو: الشركات الصينية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر ايار

لمحة-عن-سومو

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر ايار الماضي.

وذكرت "سومو" في احصائية رسمية، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل32 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر ايار".

وأضافت، أن "الشركات الهندية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الروسية بواقع 3 شركات ومن ثم الشركات اليونانية والايطالية والامريكية والتركية بواقع شركتين لكل منهما"، مبينة أن "البقية توزعت على الشركات الاسبانية والمصرية والكويتية والاماراتية والفرنسية والكورية الجنوبية والبريطانية وبواقع شركة واحدة لكل منهم".

وتابعت، أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية".

ف.ا
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