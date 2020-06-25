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الخميس, 25 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 01:13 م

نائب عن البصرة: تزايد الاصابات بفيروس كورونا بالمحافظة سببه تقصير المحافظ

النائب-عن-تحالف-سائرون-رامي-السكيني


عزا النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، ، سبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة الى تقصير المحافظ اسعد العيداني، مبينا أن هناك قرارات غير صحيحة تتخذ من المؤسسة الأمنية ولاتؤخذ من المؤسسة الصحية.

وقال السكيني إن “هناك امتعاضا شديدا حول عمل محافظ البصرة اسعد العيداني بشأن التعاطي مع ملف أزمة كورونا بالشكل الصحيح”، مشيرا إلى أن “رئيس خلية الازمة يتعامل مع اجراءات الوباء أمنيا وليس صحيا كما يمتنع الاستماع لاعضاء مجلس النواب”.

وأضاف، أن “مصابي كورونا يدخلون عبر أحد المنافذ الحدودية مع  ايران دون اتخاذ أي خطوات جدية من قبل إدارة البصرة المحلية”.

وأشار السكيني إلى أن “عمل الحكومة المحلية في البصرة ليس بالمستوى وهناك تقصير كبير في أدائهم الحكومي”. 

ف.ا
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