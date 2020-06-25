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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 11:54 ص

من وراء تعطيل توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين لأربعة أشهر ؟

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أعرب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي غاوي، الخميس، عن استغرابه من صمت وزارة التجارة حيال توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ أربعة أشهر.
وقال غازي في تصريح له ، “إننا نستغرب من توزيع حصة كانون الثاني وشباط متفرقة”، مبينا أن “المواطن يدفع مبالغ مالية لقاء مفردات البطاقة التموينية التي لم تسلم الى مستحقيها منذ أربعة أشهر”.
وتساءل غاوي عن “السبب الحقيقي وراء امتناع وزارة التجارة إطلاق مفردات البطاقة التموينية”.
ودعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مجلس النواب إلى “أخذ دوره الحقيقي في مساءلة وزارة التجارة عن السبب من وراء تعطيل توزيع مفردات البطاقة التموينية”. 

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