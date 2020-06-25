بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 25 حزيران 2020
آخر الأخبار
قانون الاقتراض "آخر الدواء" لنظام منخور بالفساد والمحسوبيات الاتصالات .. اول تجربة تدريبية لسامر سعيد اجتماع مرتقب لنواب البصرة مع رئيس الوزراء خبير اقتصادي : الاقتراض الخارجي .. سيطيح بالطبقة السياسية نائب : تحقيق الاستقرار في العراق مرهون بهذا الامر... العراق ما زال يبحث عن "يوم وطني" !! النزاهة تكشف شبهة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل اللجنة المالية: بامكان توزيع رواتب حزيران بعد اقرار قانون الاقتراض سومو: الشركات الصينية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر ايار كردستان: لدينا استحقاقات مالية على بغداد بغض النظر عن الأزمة الحالية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 11:35 ص

الحكومة تعتزم رفع قيود السفر أمام القطاع السياحي

b1196383-03e2-4ace-ab7b-e07014c52d17

تعتزم هيئة السياحة والسفر التابعة لوزارة الثقافة، رفع قيود السفر عن القطاع السياحي وذلك عبر اعداد خطة استراتيجية بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، للنهوض بهذا القطاع في البلاد.
وقال رئيس هيئة السياحة التابعة ل‍وزارة الثقافة محمد العبيدي في تصريح له ، ان “الوزارة شاركت في الجلسة الطارئة ل‍مجلس وزراء السياحة العرب، وطرحت التحديات التي تواجه القطاع السياحي في العراق، في ظل ازمة كورونا التي تجتاح العالم”.
واضاف ان الجلسة الطارئة عقدت للتقليل من الضرر الذي لحق بقطاع السياحة، الذي تكبد خسائر كبيرة جراء الازمة التي تسببت بإدخال الاقتصاد العالمي والعربي في حالة كساد، مشددا على اهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتنسيق الجهود، لاعداد استراتيجية محددة لمواجهة هذه الأزمة وإدارتها، وانعاش القطاع السياحي.
وتابع العبيدي ان العراق بصدد تطبيق التوصيات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع المنظمات العالمية، التي تعد خارطة طريق لمواجهة الأزمات، وخاصة الازمة الحالية، من اجل النهوض بواقع القطاع الاقتصادي والسياحي.
واكد رئيس الهيئة أن “الجلسة اكدت في أحد جوانبها على اهمية التعاون بين الدول العربية، لتنسيق الجهود من أجل رفع قيود السفر على عدة مراحل، من اجل ضمان صحة وسلامة المواطنين والعاملين في قطاع السياحة والسفر”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

وثيقة.. صحة كربلاء تسمح بدفن المتوفين بفيروس كورونا في أية مقبرة 25 حزيران 2020 03:00 م

كورونا

ذي قار تسجل حصيلة مخيفة للإصابات بكورونا بينها مسؤولين طبيين في النجف 25 حزيران 2020 02:39 م

شرطة ميسان

إصابة 70 شرطيا بينهم ثلاثة ضباط بكورونا في ميسان 25 حزيران 2020 02:22 م

Capture

أول تصريح لمحافظ دهوك الجديد بعد تسلمه منصبه 25 حزيران 2020 02:18 م

أربيل

بعد تزايد الإصابات بكورونا .. أربيل تعلن حظراً جزئياً للتجوال 25 حزيران 2020 02:03 م

سامر سعيد

الاتصالات .. اول تجربة تدريبية لسامر سعيد 25 حزيران 2020 01:59 م

الدولار

أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم 25 حزيران 2020 01:58 م

حسن ناظم

العراق ما زال يبحث عن "يوم وطني" !! 25 حزيران 2020 01:45 م

التعليقات