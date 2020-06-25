الحكومة تعتزم رفع قيود السفر أمام القطاع السياحي



تعتزم هيئة السياحة والسفر التابعة لوزارة الثقافة، رفع قيود السفر عن القطاع السياحي وذلك عبر اعداد خطة استراتيجية بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، للنهوض بهذا القطاع في البلاد.

وقال رئيس هيئة السياحة التابعة ل‍وزارة الثقافة محمد العبيدي في تصريح له ، ان “الوزارة شاركت في الجلسة الطارئة ل‍مجلس وزراء السياحة العرب، وطرحت التحديات التي تواجه القطاع السياحي في العراق، في ظل ازمة كورونا التي تجتاح العالم”.

واضاف ان الجلسة الطارئة عقدت للتقليل من الضرر الذي لحق بقطاع السياحة، الذي تكبد خسائر كبيرة جراء الازمة التي تسببت بإدخال الاقتصاد العالمي والعربي في حالة كساد، مشددا على اهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتنسيق الجهود، لاعداد استراتيجية محددة لمواجهة هذه الأزمة وإدارتها، وانعاش القطاع السياحي.

وتابع العبيدي ان العراق بصدد تطبيق التوصيات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع المنظمات العالمية، التي تعد خارطة طريق لمواجهة الأزمات، وخاصة الازمة الحالية، من اجل النهوض بواقع القطاع الاقتصادي والسياحي.

واكد رئيس الهيئة أن “الجلسة اكدت في أحد جوانبها على اهمية التعاون بين الدول العربية، لتنسيق الجهود من أجل رفع قيود السفر على عدة مراحل، من اجل ضمان صحة وسلامة المواطنين والعاملين في قطاع السياحة والسفر”.