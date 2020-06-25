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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 11:33 ص

نائبة: زيارة المسؤولين العرب للعراق تمثل تاييدا للحكومة الحالية وبدء مرحلة جديدة للتعاون معها

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قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية اقبال عبد الحسين ان زيارة وزراء الخارجية العرب الى العراق تمثل تأييداً للحكومة الحالية وبدء مرحلة جديدة للتعاون مع العراق.

وقالت عبد الحسين في بيان:"  ان زيارة وزيري الخارجية الكويتي والاردني الى العراق،هي ترحيب من دول الجوار بعودة العلاقات المتميزة وبحث افاق التعاون المستقبلي على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والصحي خصوصاً بعد اجتياح فيروس "كورونا" هذه الدول وامكانية التكامل فيما بينها للوقاية منه".

 واعربت عن املها بضرورة ان تحذو بقية الدول حذو الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية في استعدادهما للتعاون مع العراق والوقوف الى جانبه في احلك الظروف،مؤكدةً تثمين العراق لمثل هذه المواقف باعتبار ان هاتين الدولتين كانتا اول من بادر الى زيارة العراق بعد تشكيل الحكومة الحالية.

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