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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 11:31 ص

نائب يصف قانون الاقتراض بانه اسوأ خطوة اتخذتها الحكومة لكنها مجبرة عليها

عبد الهادي موحان السعداوي


وصف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي   قانون الاقتراض بانه اسوأ خطوة  اتخذتها الحكومة لكنها مجبرة عليها  .


 وقال ان قانون الاقتراض الذي مرره البرلمان يوم امس، سمح للحكومة بالاقتراض حتى نهاية العام الحالي (لستة أشهر فقط ولا يمكنها بعد ذلك)، وبمبالغ حصرت بـ 5 مليار دولار للقروض الخارجية و 15 مليار دولار للقروض الداخلية، كاشفا عن أبواب صرفها،


 واضاف، إن "تلك القروض ستعالج عدة مواضيع أولها رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بحيث ستكون في مأمن (دون استقطاع) حتى نهاية السنة، يضاف إليهم المعينين على الملاك الدائم ضمن حركة الملاك في العام الماضي حيث سيتم تأمين رواتبهم لكون الكثير منهم لم يستلموها رغم صدور أوامر تعيينهم منذ 2019"..

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