نائب يحمل درجال مسؤولية وفاة أحمد راضي ويؤكد : إقالته قريبا

حمل النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مسؤولية وفاة الكابتن احمد راضي، فيما اكد ان العمل على اقالته قريبا.

وقال المحلاوي في بيان له “لانستطيع ان نعبر عن الكابتن احمد راضي كون له عطاء لايوصف فهو رمز وطني عظيم بل ايقونة في الوطنية”، مبينا “لا ابالغ عندما اقول ذلك كون أن التاريخ الحديث للعراق لم يشهد شخصية احبها العراقيون واجمعوا عليها مثل الفقيد احمد راضي الذي احبه جميع العراقيون الا الطائفيون الذين كانوا سببا اساسيا في منعة من استلام منصب وزارة الشباب والرياضة .

وتابع “اقول بملئ الفم ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتحمل المسؤولية الكبرى في وفاة الكابتن احمد راضي بسبب اهمال متابعته، اذ كان يفترض عليه وهو زميل له وشخصية رياضية وطنية وعالمية كبيرة ان يكون ملازما له هو او فريق من الوزارة في اعلى المستويات للضغط على وزارة الصحة لتوفير العناية الكافية له وعلى مدار ٢٤ ساعة لقد قدم الكثير للبلد ويستحق ان يقدم له الكثير واقل شيء عناية صحية مميزة عرفان له بذلك التي لم تعطى له، ولكن للاسف الشديد كان وزير الشباب مقصر في ذلك تقصيرا واضحا، مما يستحق معاقبته على ذلك واقل عقوبة له اقالته”.

واكد “ساعمل على تحشيد الجهود النيابية والوطنية لاقالته في اقرب جلسة مقبلة كونه لايستحق المنصب وسبب خيبة امل لنا ولجميع العراقيين ولعل المنصب غره