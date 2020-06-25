بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 25 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 11:24 ص

الرياضة العراقية تفقد بطلا جديدا .. وفاة الرباع محمد ياسين بكورونا في السويد

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نعت الاوساط الرياضية، اليوم الخميس، الرباع العراقي محمد ياسين بطل اسيا والعرب برفع الاثقال الذي وافاه الاجل مساء امس، بسبب اصابته بفيروس كورونا في السويد.
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