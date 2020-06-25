الرياضة العراقية تفقد بطلا جديدا .. وفاة الرباع محمد ياسين بكورونا في السويد

نعت الاوساط الرياضية، اليوم الخميس، الرباع العراقي محمد ياسين بطل اسيا والعرب برفع الاثقال الذي وافاه الاجل مساء امس، بسبب اصابته بفيروس كورونا في السويد. Copy أخبار متعلقة وزارة الصحة تفشل في مواجهة كورونا.. وتحمل المواطنين العراقيين المسؤولية الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء نائب: وزير الصحة واجه تراكمات كبيرة ولا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا لوحده تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا في صلاح الدين العراق يفرض حجرا صحيا على العائدين من الخارج.. وإغلاق مخيم العذراء للنازحين في بغداد عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا