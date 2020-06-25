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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 11:20 ص

وزير التعليم العالي: إجراء جديد بشأن المقبولين بالدراسات العليا و نظام المقرارات في الجامعات

وزير التعليم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ضرورة إعادة النظر بأعداد المقبولين في الدراسات العليا والتريث في الوقت الحاضر بتطبيق نظام المقرارات في الجامعات التي تعاني من عدم إمكانية تطبيقه.
وقال الوزير في تصريح صحفي، أن رؤيته للارتقاء بواقع التعليم، تقوم على خطة بثلاثة مستويات زمنية الأول سريع لمعالجة المشكلات التي تواجه التعليم حالياً، والثاني متوسط المدى للارتقاء به ليوازي الدول المحيطة بنا، والثالث بعيد المدى للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة.
وأضاف عبدالصاحب أن الخطة تقوم على عدة نقاط من بينها التنسيق مع قيادات الوزارة والجامعات لوضع الحلول للمشكلات التي تواجه الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا للعام الدراسي 2019 – 2020 والظروف المحيطة بالعام الدراسي من تظاهرات وجائحة كورونا العالمية، بحيث يراعى في هذه الحلول والمعالجات التوازن بين الظروف التي يمر بها البلد وبين الرصانة العلمية وسمعة التعليم في العراق.
وبين الوزير أنه ستجري إعادة النظر في اختيار القيادات الجامعية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة واللقب العلمي والتسلسل في المواقع الإدارية، وكذلك العمل على الارتقاء بسمعة الجامعات العراقية من خلال تطوير البيئة الجامعية بمحاورها الثلاثة التدريسي والطالب والمنهاج ودخول الجامعات في التصنيفات الدولية والعربية والاهتمام بالتبادل الثقافي وقبول الطلبة الأجانب بما يعزز مكانة الجامعات العراقية بالخارج،

مشيرا الى العمل على إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي وترشيقها وفقاً لمتطلبات العمل المثمر.

وبشأن الجامعات والكليات الأهلية، أكد الوزير ضرورة التعاون معها واعتبارها شريكا أساسيا في تطوير التعليم العالي في العراق من خلال تبادل الخبرات وتكوين المجاميع البحثية وعقد المؤتمرات وورش العمل، من أجل أن تكون هذه الجامعات في المستقبل القريب رافدا إضافيا للتنمية البشرية والاقتصادية في العراق.

وبين وزير التعليم العالي أن من بين النقاط التي ستقوم الوزارة بتجسيدها بصورة عملية، ترسيخ وتنفيذ مفهوم استقلالية الجامعات العراقية وفقا لبرنامج يضمن إرساء القيم الأكاديمية التي تنسجم مع التقاليد الاجتماعية النبيلة والحفاظ على تطبيق القوانين والتعليمات والعدالة المجتمعية.

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