نائب عن سائرون : ندعم رئيس الوزراء بخطواته الإصلاحية

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحالفه داعم لرئيس الوزراء في خطواته الإصلاحية واستمرارها.



وقال في بيان صحفي ان الكاظمي ورغم الفترة القصيرة التي بدأ فيها العمل وحكومته ببرنامجه الحكومي والاصلاحي نرى فيه وفي برنامجه خطوة مهمة لانتشال الوضع وخاصة المالي من حالته الحالية.



وأضاف الشمري ان تحالف سائرون وضع سقفا زمنيا لدعم الحكومة الحالية لا تتجاوز 100يوم ان استمرت الإصلاحات فالدعم سيستمر وان لا فسيكون لدينا موقف آخر.



وأوضح أن البلاد لا تحتمل أي انتكاسة في أي قطاع وخاصة المالي والاقتصادي وعلى الحكومة الإسراع بإجراءات تعظيم الموارد بدلا من الأتكال على مورد واحد غير ثابت صعودا وهبوطا.



وشدد الشمري على أهمية تفعيل الإجراءات الحكومية الصارمة باي قطاع يدر إيرادات عامة للدولة من الزراعة إلى المنافذ وغيرها الكثير.