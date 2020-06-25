رئيس اركان الجيش يبحث مع السفير البريطاني آفاق التعاون بين الجانبين







بحث رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله مع السفير البريطاني ستيفن هيكي آفاق التعاون بين الجانبين.



وقال بيان لوزارة الدفاع ان يار الله استقبل في مقر الوزراة السفير البريطاني يرافقه السكرتير الاول للسفارة والملحق العسكري البريطاني ".



واشاد رئيس اركان الجيش خلال اللقاء بموقف المملكة المتحدة الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، بالاضافة الى تقديم المساعدات لمواجهة جائحة فيروس كورونا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على العالم ".



من جانبه عبر السفير البريطاني عن سعادته باللقاء مشيداً بالعلاقات التي تربط العراق والمملكة المتحدة في جميع المجالات".