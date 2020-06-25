نائب رئيس البرلمان يطمئن الموظفين والمتعاقدين والاجراء بتضمين تخصيصاتهم المالية في قانون الاقتـراض





طمأن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، الموظفين و المتعينين الجُدّد والمحاضرين والعقود والاجور ، بتضمين تخصيصاتهم المالية في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس .





وقال الكعبي ، في بيان صحفي ان" تنفيذآ لتوجيهنا السابق الى اللجنة المالية النيابية ، بتضمين فقرة واضحة وصريحة لاتقبل الاجتهاد و التأويل تُلزم الحكومة ووزارة المالية بضمان استمرارية توزيع وتمويل رواتبهم ومخصصاتهم ضمن مشروع قانون الاقتراض ، اتممنا داخل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه ، متضمنا الزام وزارة المالية بتمويل رواتب ومخصصات المتعينين الجُدد في كل انحاء العراق ، ومعالجة الاستحقاقات المالية للاطباء و المحاضرين المجانيين والعقود والاجور اليوميين والكوادر الصحية.