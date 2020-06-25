من هو بديل ضرغام اسماعيل في فريق الشرطة ؟



انهى نادي الشرطة الرياضي، اجراءات ضم بديل لاعب فريقه الكروي ضرغام اسماعيل في الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال مصدر في ادارة النادي :" ان نادي الشرطة قرر الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين من بينهم ضرغام اسماعيل ، الذي دخل في مفاوضات مع الزوراء ".



واضاف :" ان نادي الشرطة ضم مدافع نادي الكهرباء حسن عاشور واتفق معه على جميع بنود العقد "، مبيناً :" ان الشرطة ضم عاشور بناءً على طلب المدرب عبد الغني شهد ".



يذكر ان هناك ثورة في نادي الشرطة، بعدما قرر النادي الاستغناء عن خدمات مجموعة من اللاعبين من بينهم ضرغام اسماعيل وعلاء عبد الزهرة .