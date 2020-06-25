وزير المالية: رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر

شدد وزير المالية، علي عبدالامير علاوي ، على ان رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود "خط احمر".



وقال علاوي، في بيان ، إن "رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر ولا يمكن المساس برواتبهم ومخصصاتهم، اضافة الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تقع تحت مسؤولية الدولة بشكل مباشر".



وبشان الشريحة الكبيرة من الفقراء وذوي الدخل المحدود من الذين يعملون خارج مؤسسات الدولة اشار الى ان الحكومة الحالية تعمل على إيجاد بيئة صالحة تشجع العمل الحر وتشجع الاستثمار والقطاع الخاص من التجار والحرفيين ورجال الاعمال والصناعيين".



وأكد، ان "هؤلاء سيكونون شبكة الحماية الحقيقية للمواطنين الفقراء، وانه من الممكن رفع مستواهم المعاشي عندما ينتعش الاقتصاد في البلاد.