

اعلنت وزارة النفط، تصدير نحو 100 مليون برميل خلال ايار ، بايرادات تجاوزت ملياري دولار.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(39) الفا و (852) برميلا ، بايرادات بلغت مليارين و(60 ) مليونا و (23) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(545) الفا و(431) برميلا ، بايرادات بلغت (76) مليونا و(59) الفا و(290) دولاراً".



واضاف جهاد :" ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (21,450) دولاراً"، مشيراً الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".