الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت جهود البرلمان للتهيئة للانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت جهود البرلمان للتهيئة للانتخابات ودعم خطوات الحكومة الاصلاحية.



وجرى خلال اللقاء حسب بيان لمكتب الحلبوسي بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها مجلس النواب في التهيئة للانتخابات، من خلال إكمال قانون الانتخابات الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية، فضلاً عن متابعة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإكمال الهيكلية للمواقع والإدارات بأشخاص مستقلين ويتمتعون بالمهنية؛ من أجل إعادة ثقة المواطن بمخرجات العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء الملائمة لها.



واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء ايضا بحث دعم الحكومة في اتخاذ خطوات إصلاحية تنعكس على الواقع، وتسهم في تجاوز أزمات البلاد.