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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 25 حزيران 2020 10:15 ص

مليارا دينار .. منحة للايزيديين العائدين الى مناطقهم

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مليارا دينار .. منحة للايزيديين العائدين الى مناطقهم

اعلنت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، تخصيص ملياري دينار منحة للايزيديين العائدين الى مناطقهم الاصلية .

وقالت جابرو، في تصريح  على هامش اجتماع اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين :" ان سياسة الحكومة تتلخص بالدعم الكامل لملف الاستقرار و عودة الاسر النازحة ، سيما الاسر الايزيدية منها ، الى مناطقها  الاصلية عن طريق تكثيف الجهود من قبل الوزارات المعنية لاعادة الحياة والاستقرار لتلك المناطق وتوفير الاحتياجات الاساسية لها " .

وذكرت الوزيرة :" ان ا اللجنة العليا قررت تشكيل لجان متابعة للاشراف على تنفيذ القرارات الخاصة باللجنة  وتقديم الخدمات الى جانب تخصيص مبلغ  ملياري دينار عراقي للايزيديين  العائدين االى مناطقهم الااصلية توزع عليهم  كمنح مالية لتشجيعهم على العودة".

وتابعت :" ان الاجتماع خرج ايضا باطلاق نداء الى المجتمع الدولي والمنظمات  لتقديم  الدعم والمساندة  لاعادة الايزيديين لمناطقهم الاصلية ، وتوجيه  الوزارات والجهات المعنية بتقديم  الخدمات الى مناطق الايزيديين ، الى جانب التنسيق مع حكومة اقليم كردستان في تسهيل مهمة اعادة النازحين ".
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