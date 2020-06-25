المالية النيابية : اجراءات زيادة الموارد "غير النفطية " بدأت فعليا





وصف عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي ، الاقتراض الخارجي والداخلي بانه "حل آني وعاجل"، مشيراً الى بدء اجراءات فعلية لزيادة الواردات المحلية غير النفطية .



وقال العيساوي في تصريح صحفي :" ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، جزء من الحلول الآنية الواجب اتخاذها من الحكومة لتمشية امورها بالنفقات الحاكمة كرواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية وغيرها من الامور واجبة الدفع خلال هذه الفترة"، مبيناً :" ان هذه الخطوة تسير جنباً الى جنب مع مقترح نعمل على اعداده في قانون، اضافة الى آخر مشابه تعده الحكومة للاصلاح الاقتصادي ".



واضاف :" ان الاجراءات لزيادة الواردات المحلية بدأت فعليا"، موضحا :" ان هناك تحركا دقيقا ومدروسا على المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وغيرها، لكن نتائجها لن نشعر بها والفرق الحاصل فيها بين يوم وليلة او خلال شهر او اثنين ، بل بحاجة الى وقت".

