نائب : وفود اقليم كردستان تتعامل بـ "تعال" وتبحث عن المكاسب



حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، خيارا واحدا امام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتعامل مع حكومة اقليم كردستان، متهما الوفود الكردية التي تأتي الى بغداد بالتعامل "بتعالٍ" والبحث عن "المغانم".



ودعا البعيجي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى :" عدم عقد اي اتفاق مع اقليم كردستان ، الا بعد ان يذعن الاقليم الى الدستور ويسلم النفط وجميع وارداته من المنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية " .



واضاف :" ان وفود اقليم كردستان التي تتعاقب زياراتها الى بغداد تأتي من اجل كسب المغانم من الاموال ، دون ان تنفذ ماعليها من واجبات وحقوق " .



واشار البعيجي الى :" ان جميع الوفود الكردية التي تاتي الى بغداد تتعامل مع الحكومة الاتحادية كندٍ لها او كدولة اخرى تتفاوض مع دولة جارة لها ، وكأنهم غير تابعين للعراق او للحكومة الاتحادية ، بل انهم يتعاملون بتعال على الحكومة المركزية وحتى القوانين التي تشرع بالبرلمان الاتحادي لايعترفون بها ولاينفذونها بالاقليم" .



وخلص الى القول :" لاخيار امام حكومة الاقليم غير تسليم النفط والمنافذ والمطارات والالتزام بالدستور والقانون حتى تستطيع الحكومة الاتحادية، أن تتعامل مع الاقليم أسوة بالمحافظات الاخرى، اما اذا رفضت حكومة الاقليم تسليم النفط والواردات الاخرى فأننا ، باعتبارنا ممثلين عن الشعب، لن نسمح بدفع دينار واحد للاقليم ولأي سبب كان".