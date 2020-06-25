خشان : زيارة الكاظمي لواشنطن "شكلية" ولا قيمة لها !





قلل النائب المستقل باسم خشان، من اهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة للولايات المتحدة الامريكية ، ووصفها بانها " شكلية " .



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكاظمي متفق مع واشنطن على بقاء القوات الامريكية قبل تسلمه مهام رئاسة الوزراء، وان زيارته المرتقبة لواشنطن ستكون شكلية ومباركة له بتسلم منصب رئاسة الوزراء فقط ".



واضاف :" ان الكاظمي لن يتطرق لجدولة خروج القوات الامريكية من العراق خلال زيارته لواشنطن" ، مبينا :" ان المباحثات التي انطلقت بين الحكومتين العراقية والامريكية لا قيمة لها ".