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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 25 حزيران 2020 10:04 ص

خشان : زيارة الكاظمي لواشنطن "شكلية" ولا قيمة لها !

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خشان : زيارة الكاظمي لواشنطن "شكلية" ولا قيمة لها !


قلل النائب المستقل باسم خشان، من اهمية  زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة للولايات المتحدة الامريكية ، ووصفها  بانها " شكلية " .

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكاظمي متفق مع واشنطن على بقاء القوات الامريكية قبل تسلمه مهام رئاسة الوزراء، وان زيارته المرتقبة لواشنطن ستكون شكلية ومباركة له بتسلم منصب رئاسة الوزراء فقط ".

واضاف :" ان الكاظمي لن يتطرق لجدولة خروج القوات الامريكية من العراق خلال زيارته لواشنطن" ، مبينا :" ان المباحثات التي انطلقت بين الحكومتين  العراقية والامريكية لا قيمة لها ".
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