غضب عارم بالمحافظات السنّية.. و"صلاح الدين" تفضح الاعتقالات العشوائية للحشد الإرهابي ضد سكان المحافظة

تسود حالة من الغضب الشديد العديد من المحافظات السنّية في العراق، ليس فقط بسبب الانفلات الأمني الذي تشعر به مختلف محافظات العراق، منذ تولي الكاظمي مقاليد منصبه ولكن بسبب الانفلات الأمني الهائل في محافظات السنّة بالعراق.

ويقول عراقيون، إن الاعتقالات العشوائية ضد أهالي محافظة صلاح الدين على سبيل المال سببت غضبا ولا تزال عارما. فميلييشيا الحشد تنتهك حرمات البيوت وتخطف الأطفال والنساء والشباب دون معرفة السبب والمثال صارخ في مكيشيفة، واتهم سكان محليون وسياسيون فصائل الحشد الشعبي، بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد سكان قرية "مكيشيفة" بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وتسيطر ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، على عدد من مناطق محافظة صلاح الدين، منذ إعلان النصر على تنظيم داعش قبل ثلاثة أعوام. وتعرضت تلك الفصائل إلى هجوم في قضاء سامراء، الشهر الماضي، أودى بحياة 10 عناصر منها وإصابة 4 آخرين، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي لاحقاً هذا الهجوم. بعد ذلك، ووفق تقرير لـ"إرم نيوز" بدأت قوات من الحشد الشعبي الطائفي بتنفيذ حملات مداهمة وتفتيش في ناحية الزلاية، واعتقلت عدداً من المواطنين، في واقعة تعيد إلى الأذهان أحداث الاعتقالات العشوائية، والإجراءات العقابية الجماعية، بحسب تعبير أحد وجهاء المنطقة. وفي مكيشيفة شمالي سامراء،تقوم الميليشيات التابعة للحشد بعد كل تعرض أمني، بسلوكيات عدوانية ضد الأهالي، فهم يغطون على فشلهم أمام داعش الارهابي وربما يتسترون عليها بمنافستها.

وقال شيخ عشيرة رفض الكشف عن اسمه: إن "ما يحصل في الوقت الراهن، حذرنا منه كثيراً، حيث تمارس فصائل من الحشد الشعبي الطائفي، حملة اعتقالات عشوائية ضد المواطنين، بعد الهجوم الأخير، ونحن ليس لدينا علم بمن نفذ هذا الهجوم، فلسنا قوات مسلحة، ولسنا استخبارات، حيث يطالبوننا بمنع عناصر داعش الإرهابي من دخول المنطقة، وهذا غير ممكن!

وتقع قرية مكيشيفة في شمالي بغداد بمسافة 130 كم، وعلى مسافة 40 كم جنوب تكريت على الطريق الرابط بين سامراء وتكريت. ويقطن تلك المنطقة نحو 13 ألف نسمة، غالبيتهم من العرب السنة، ويعملون بشكل أساسيّ في التجارة وزراعة الحبوب والخضراوات والفاكهة، إضافةً إلى تربية المواشي، ويعود نسب أغلب سكانها إلى قبائل ”البوعيسى، وربيعة، والعزة“. وتسيطر قوات اللواء 35 حشد شعبي، وهي تحت اسم ”قوات الشهيد الصدر“ التابعة لمنظمة بدر على تلك المنطقة، فيما تسيطر سرايا السلام الإرهابية التابعة مقتدى الصدر، على قضاء سامراء.

وقال الناشط السياسي كتاب الميزان، وفق "إرم نيوز" إنه بعد تعرض منطقتي مكيشيفة والزلاية إلى هجوم من قبل عناصر داعش قبل أيام، وصد القوات الأمنية والحشد الشعبي هذا الهجوم، بدأت بعض فصائل الحشد الشعبي باعتقالات عشوائية، طالت نحو 50 شخصاً من منطقة الزلاية التابعة لمكيشيفة“. تم ترويع الاطفال والنساء ليلا وتحطيم الأبواب.

الاعتقالات تخللتها انتهاكات وابتزاز طاولت اصحاب أحواض تربية الأسماك وحقول دواجن، وأضاف الميزان، أن ”الحشد الشعبي بدأ يمارس عمليات ابتزاز مالي مقابل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، إذ إن سكان تلك المناطق، هم أصحاب حقول دواجن، وأحواض أسماك، ومزارعون، حيث تسعى تلك الفصائل إلى الحصول على مبالغ مالية، مقابل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

ويحمل مراقبون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية كاملة بسبب التساهل مع الحشد الشيعي الإرهابي وعدم الوقوف بقوة تجاه جرائمه.

أ.ي