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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 24 حزيران 2020 04:41 م

بومبيو يحذر من مدى طائرات "فتاكة" لإيران من روسيا والصين بعد انهاء حظر UN

مايك بومبيو

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن خريطة تظهر مدى نوعين من الطائرات التي قد تحصل عليهما إيران من روسيا والصين إذا انتهى حظر بيع الأسلحة لطهران المفروض من قبل الأمم المتحدة، في تشرين الأول.

جاء ذلك في تغردة لبومبيو على حسابه بـ "تويتر"، حيث قال في تعليق على الخارطة: إذا انتهى حظر الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، إيران ستتمكن من شراء طائرات مقاتلة مثل SU-30 الروسية وJ-10الصينية، ومع هذه الطائرات الفتاكة، أوروبا وآسيا ستكونان في مرمى إيران، أمريكا لن تسمح بحدوث ذلك أبدا.

وبحسب شبكة " سي ان ان"، يظهر في الخريطة التي نشرها بومبيو مدى طائرات J-10الصينية الذي يصل إلى 1648 كيلومترا وهي المسافة التي تغطي كامل دول الخليج والجزء الشرقي من مصر وصولا إلى تركيا وشمال البحر الأسود تقريبا وشرقا إلى الأجزاء الغربية من قيرغستان.

أما المجال الجوي لطائرات SU-30الروسية التي يصل مداها إلى 3000 كيلومتر، فإنها تغطي كل ما سبق بالنسبة للطائرة الصينية ويزيد على ذلك تغطيتها لكامل مصر وأغلب ليبيا والسودان وأوروبا حتى غرب ألمانيا وشرقا إلى الجزء الغربي الكامل من الصين.

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