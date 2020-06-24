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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 24 حزيران 2020 04:34 م

الخارجية الأمريكية: حسن نصر الله سبب أزمة الدولار في لبنان بتهريبه إلى سوريا

حسن نصر الله زعيم حزب الله
أكد مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية، زعيم ميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصرالله يقوم بتهريب عملة الدولار من الأسواق اللبناني إلى سوريا.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى أن اتهامات حسن نصرالله الولايات المتحدة بمنع إدخال الدولار إلى لبنان "من نسج الخيال ولا علاقة لها بالواقع".

وقال إن سبب ارتفاع الدولار في لبنان، ارتفاع الطلب عليه لتهريبه إلى سوريا، وبسبب الفساد وغياب الإصلاح لتحصيل العائدات الجمركية التي يحرم منها حزب الله للدولة اللبنانية بالتهريب عبر المرافق الحدودية".

وفي ما خص دعوة زعيم حزب الله لتوجّه لبنان نحو الشّرق وتحديداً نحو الصّين وروسيا وإيران، اعتبر شينكر أن هذه الدّعوة "صادمة"، متسائلاً "ما هو حجم المساهمات المالية والمساعدات الصينية للبنان؟ كم قدمت روسيا من مساهمات مالية للبنان؟ الولايات المتحدة كانت في 2019 أكثر دولة قدّمت مساعدات للبنان، بأكثر من 750 مليون دولار أمريكي بعنوان مساهمات إقتصادية وتنموية وأمنية".

ولفت شينكر إلى أن "حزب الله جزء من خطّ مرتبط بأنظمة قمعية مثل إيران التي لديها سجل حافل بانتهاك حقوق الإنسان، والصين التي تضع ملايين المسلمين الصينيين في مخيمات الاعتقال، والأكثرية من اللبنانيين يعرفون جيداً أنّ مستقبلهم ليس مع هذا النموذج من الأنظمة مثل إيران وفنزويلا، وليس هذا ما يتطلع إليه الشعب اللبناني".

وتابع قائلاً: "نعلم جيدًا أن حزب الله هو منظمة إرهابية خارجة عن سلطة الدّولة، وعند استقدام هذه الاستثمارات بشبكات الجيل الخامس والاتصالات فستصبح كلّ الداتا بيد الحزب الشيوعي الصيني، حيث إنّه لا شركات مستقلة في الصّين، كلّ الشّركات هي بيد الحزب الشّيوعي الصّيني الذي يستحوذ على المعلومات، اظن أنّ الشعب اللبناني سيصدم عندما يعرف أنّ الصّين تتجسس عليه، ويعلم ماذا وراء هذه الاستثمارات".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله يستحوذ على النظام المالي في لبنان ويدمر سمعة المصارف، وسط أزمة قاسية تعيشها المصارف بسبب بنشاطاته في غسيل الأموال والتورط وتجارة المخدرات، كما أنه يهدد تعافي النظام المالي اللبناني عبر تحركات وإجراءات تستفز إسرائيل، وما يفعله حزب الله هو تهديد تام للبنان في وقت لا يستطيع لبنان تحمل أي أزمة إضافة إلى أزمته المالية، وهذه تصرفات غير مسؤولة".
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