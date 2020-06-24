مصادر مطلعة: الكاظمي يسعى للحصول على الدعم السياسي من واشنطن

ذكرت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الأخير يسعى للحصول على الدعم السياسي من واشنطن خلال زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وقالت المصادر، إن الزيارة المقررة بشكل مبدئي بعد العشرين من تموز المقبل، يجري التحضير لها مع الجانب الأميركي، وهناك استعداد لتحضير الملفات التي ستتم مناقشتها مع الأميركيين، أبرزها الوجود العسكري الأميركي في العراق، وملف التعاون الأمني والوضع السياسي العام، والدعم الاقتصادي للعراق، الذي يطمح الكاظمي للحصول عليه من قبل الأميركيين.

وأكدت المصادر، أن التقارب الإيراني العراقي من المؤكد أنه لن يغيب عن طاولة الأميركيين، لافتا إلى أن فريقا حكوميا يقوم بالتحضير للزيارة التي قد تتأجل أو يتقدم موعدها بحسب المتغيرات في العراق.

وأشار إلى أن الوفد سيضم وزراء ومستشارين وقيادات عسكرية وأمنية عراقية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين.