الطائي: سلوك المليشيات لا يخدم غير داعش والإرهاب وإيران

أكد المحلل مجاهد الطائي، أن سلوك المليشيات في قرية مكيشفية شمال سامراء لا يخدم غير داعش والإرهاب وإيران.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "المليشيات في مكيشيفة شمالي سامراء، تقوم بعد كل تعرض أمني، بسلوكيات عدوانية ضد الأهالي، فهم يغطون على فشلهم أمام داعش وربما يتسترون عليها بمنافستها".



وأضاف أن "هذه السلوكيات لا تخدم الأمن ولا الاستقرار ولا الدولة ولا الرغبة المنتظرة بالإصلاح، ولا تخدم غير داعش والإرهاب وإيران".





