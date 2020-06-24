بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
بلاسخارت تحذر العراقيين: التهاون مع كورونا سيكون باهظ الثمن ولا يوجد لقاح للمعالجة حتى الآن بومبيو يحذر من مدى طائرات "فتاكة" لإيران من روسيا والصين بعد انهاء حظر UN الخارجية الأمريكية: حسن نصر الله سبب أزمة الدولار في لبنان بتهريبه إلى سوريا مركز أمريكي يكشف عن خطر كبير يدار على الحدود العراقية- السورية مصادر مطلعة: الكاظمي يسعى للحصول على الدعم السياسي من واشنطن الطائي: سلوك المليشيات لا يخدم غير داعش والإرهاب وإيران الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة ! محمود عثمان : نيجيرفان اتفق في بغداد على مبادئ ..وقوباد سيدخل في التفاصيل وزير سابق عليه 76 ملفا في النزاهة .. ومازال يدير الوزارة !
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 04:03 م

على رأسها تردي الأوضاع المعيشية وشيخوخة النظام .. الأزمات الداخلية والخارجية المتصاعدة تحاصر إيران وتهدد بقاءها

safe_image

”لا شك أن النظام الإيراني يواجه في سنواته الأخيرة أزمات متصاعدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث باتت هذه الأزمات تهدد مستقبل ومشروعية هذا النظام“..
بهذه المقدمة افتتح الأكاديمي الإيراني المعارض، مجيد محمدي مقاله التحليلي المنشور على موقع صحيفة ”كيهان.لندن“ حول موقف النظام الإيراني الحاكم في مواجهة الأزمات المتصاعدة داخليًا وخارجيًا.
ورأى محمدي أن الأزمة الأولى التي تهدد النظام الإيراني على المستوى الداخلي هي ”الأزمات المعيشية التي تؤرق المواطنين في إيران، وخاصة الطبقات المتوسطة والدنيا، وفئات العمال التي باتت تخرج في وقفات احتجاجية بشكل دوري ضد تردي الأوضاع المعيشية“.

وأكد أن ”معدل خط الفقر في إيران تصاعد في السنوات الأخيرة بشكل خطير، حيث بات ثلثا الشعب الإيراني يواجهون أزمات في توفير نفقاتهم المعيشية، وباتت الأسر الإيرانية أسيرة للتضخم والبطالة“.
وأشار الأكاديمي الإيراني المعارض، إلى أن الأزمة الثانية في الداخل الإيراني للنظام هي ”الفساد، وذلك بعدما بات جميع المسؤولين والنواب في أجهزة النظام الإيراني لا ينكرون حقيقة وجود بل وسيطرة الفساد على الطبقة الحاكمة في البلاد“.
واعتبر أن ”مسألة مكافحة الفساد في إيران لا تتعدى حدود إجراء محاكمات صورية لبعض المسؤولين المتهمين في قضايا فساد اقتصادية، في حين أن الفساد ينخر في شرايين الدولة الإيرانية برمتها“.
أما الأزمة الثالثة لدى النظام الإيراني من وجهة نظر الأكاديمي في علم الاجتماع السياسي محمدي، هي ”كهولة واهتراء الطبقة الحاكمة في إيران، حيث يسيطر الكهلة من أمثال خامنئي وكبار المسؤولين في النظام والحرس الثوري، وحتى مراجع التقليد في الحوزة الشيعية على زمام الأمور“.
وأكد محمدي، أن هذه الأزمة تمثل هاجسًا للنظام الإيراني، والدليل الدعوات المكررة للمرشد علي خامنئي بضرورة زيادة النسل، فضلًا عن حركة تشهدها الأوساط السياسية الإيرانية في ظهور جيل جديد من الشباب في الأجهزة الحاكمة.
ورأى أنه ”في حال استمر الوضع المعني بالفئة العمرية للقيادات في إيران على هذا المنوال، فمن الممكن أن نشهد مراكز قوات الباسيج خالية من الشباب، وبالتالي نشهد تبخر أيديولوجية النظام الإيراني، وتكتب نهايته“.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بلاسخارت

بلاسخارت تحذر العراقيين: التهاون مع كورونا سيكون باهظ الثمن ولا يوجد لقاح للمعالجة حتى الآن 24 حزيران 2020 05:01 م

حسن نصر الله زعيم حزب الله

الخارجية الأمريكية: حسن نصر الله سبب أزمة الدولار في لبنان بتهريبه إلى سوريا 24 حزيران 2020 04:34 م

القوات الأمنية

مركز أمريكي يكشف عن خطر كبير يدار على الحدود العراقية- السورية 24 حزيران 2020 04:25 م

1-166-1200x675

إنقاذ الاقتصاد أم النظام.. ما أولويات المتشددين في البرلمان الإيراني؟ 24 حزيران 2020 04:14 م

safe_image

هل تؤدي اعتقالات ميليشيات الحشد الطائفي العشوائية إلى انفجار بركان غضب في صلاح الدين؟ نواب ومراقبون يجيبون 24 حزيران 2020 04:11 م

safe_image

القتل خارج القانون .. قلق أممي بعد العثور على ثماني مقابر جماعية في ليبيا 24 حزيران 2020 03:56 م

الكاظمي

5 ملفات ساخنة سيبحثها الكاظمي خلال زيارته لواشنطن .. والبرلمان يستعد لاستضافته ومساءلته 24 حزيران 2020 12:49 م

كورونا في العراق

وزارة الصحة تفشل في مواجهة كورونا.. وتحمل المواطنين العراقيين المسؤولية 24 حزيران 2020 12:48 م

التعليقات