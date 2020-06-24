بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 02:23 م

الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل

خلية الازمة

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان  عدد الاصابات اليومية بفايروس كورونا ،  اذا تجاوز حاجز الـ 2000 ، لن يكون امامنا خيار الا اعادة الحظر الشامل.

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان  معدلات الاصابة اليومية ماتزال مرتفعة جدا ، خاصة في الجنوب والشمال ، وبلغت مستويات حرجة جدا وبدأت المستشفيات ومراكز الحجر تجد صعوبة في احتواء الاعداد المسجلة يوميا ".

واضاف :" ان معدلات الاصابة اليومية اذا تجاوزت حاجز الـ 2000  اصابة ، لن يكون امامنا الا اعادة الحظر الشامل مرة اخرى وتشديد الاجراءات من ناحية التطبيق الفعلي للتباعد الاجتماعي ،  لكن القرار يبقى رهن خلية الازمة الحكومية" ، مبينا :" ان الوضع بدأ  يزداد صعوبة خاصة مع ارتفاع لافت في معدل الوفيات في الايام الاخيرة " .

 

ف.ا

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