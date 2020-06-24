الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان عدد الاصابات اليومية بفايروس كورونا ، اذا تجاوز حاجز الـ 2000 ، لن يكون امامنا خيار الا اعادة الحظر الشامل.



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان معدلات الاصابة اليومية ماتزال مرتفعة جدا ، خاصة في الجنوب والشمال ، وبلغت مستويات حرجة جدا وبدأت المستشفيات ومراكز الحجر تجد صعوبة في احتواء الاعداد المسجلة يوميا ".



واضاف :" ان معدلات الاصابة اليومية اذا تجاوزت حاجز الـ 2000 اصابة ، لن يكون امامنا الا اعادة الحظر الشامل مرة اخرى وتشديد الاجراءات من ناحية التطبيق الفعلي للتباعد الاجتماعي ، لكن القرار يبقى رهن خلية الازمة الحكومية" ، مبينا :" ان الوضع بدأ يزداد صعوبة خاصة مع ارتفاع لافت في معدل الوفيات في الايام الاخيرة " .

ف.ا