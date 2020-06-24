اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة !

حذر الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، من تبعات الاقتراض الخارجي ، مؤكدا انه سيسهم في زيادة اعباء العراق مستقبلا ويمثل دينا على الاجيال المقبلة .



وقال قصي في تصريح صحفي :" ان اعتماد العراق سياسة التمويل المطلق لكل احتياجات التجارة الدولية في ظل تراجع ايرادات النفط لظروف جائحة كورونا سيسهم في تراجع احتياطيات البنك المركزي في الفترة الحالية ، وقد يدعم هذا التوجه الحاجة للاقتراض الخارجي ، ماسيسهم في زيادة اعباء العراق مستقبلا ويمثل دينا على الاجيال المقبلة ".



واضاف :" ان الاقتراض الداخلي وسيلة من وسائل الهروب من المشكلة ،ونعتقد ان هناك العديد من الحلول الاقتصادية الداخلية التي يمكن المباشرة بها بعيدا عن الاقتراض ، الذي لن يسهم في حل المشكلة بل تأجيل مواجهتها ونقل هذه الأعباء الى الأجيال القادمة ، التي اذا ما استمرت هذه السياسات ، ستجد بلدا غير قادر على خلق فرص عمل وهو مدين ولا يستطيع تسديد الديون ، وهو من اغنى دول العالم ".

ف.ا