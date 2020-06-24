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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 02:19 م

اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة !

صفوان قصي

حذر الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، من تبعات  الاقتراض الخارجي ، مؤكدا انه  سيسهم في زيادة اعباء العراق مستقبلا ويمثل دينا على الاجيال المقبلة .

وقال قصي في تصريح صحفي :" ان  اعتماد العراق سياسة التمويل المطلق لكل احتياجات التجارة الدولية في ظل تراجع ايرادات النفط لظروف جائحة كورونا سيسهم في تراجع احتياطيات البنك المركزي في الفترة الحالية ، وقد يدعم هذا التوجه الحاجة للاقتراض الخارجي ، ماسيسهم في زيادة اعباء العراق مستقبلا ويمثل دينا على الاجيال المقبلة ".

واضاف :"  ان الاقتراض الداخلي  وسيلة من وسائل الهروب من المشكلة ،ونعتقد ان هناك العديد من الحلول الاقتصادية  الداخلية التي يمكن المباشرة بها بعيدا عن الاقتراض ، الذي لن يسهم في حل المشكلة بل تأجيل مواجهتها ونقل هذه الأعباء الى الأجيال القادمة ، التي اذا ما استمرت هذه السياسات ، ستجد  بلدا  غير قادر على خلق فرص عمل وهو مدين ولا يستطيع تسديد الديون ، وهو من اغنى دول العالم ".

ف.ا

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