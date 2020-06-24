محمود عثمان : نيجيرفان اتفق في بغداد على مبادئ ..وقوباد سيدخل في التفاصيل



اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان امكانية حل بعض المشاكل العالقة بين المركز والاقليم على وفق الدستور.



وقال عثمان في تصريح صحفي :" ان الحكومات الاتحادية المتعاقبة واقليم كردستان تنظرالى حل المشاكل بينها ، كل من منظاره الخاص المختلف عن الاخر ، وهذا الامر يعقد حل بعض المشاكل " ، لافتا الى :" ان زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد كانت ناجحة واتفق مع الحكومة الاتحادية على مبادئ الحل للمشاكل العالقة ".



واضاف :" ان زيارة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني الى بغداد حاليا ستكون للدخول بتفاصيل حل المشاكل "، مؤكدا :" ان الجانبين يحتاج احدهما الاخر ، خاصة في الجانب المالي ، وبالتالي يمكن ايجاد حلول سريعة بهذا الجانب ".



ف.ا