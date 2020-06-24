بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة ! محمود عثمان : نيجيرفان اتفق في بغداد على مبادئ ..وقوباد سيدخل في التفاصيل وزير سابق عليه 76 ملفا في النزاهة .. ومازال يدير الوزارة ! الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بصحة صلاح الدين وزير الاتصالات: فقدنا ثلث سعات الإنترنت جراء التخريب خبير قانوني: تركيا لاتمتلك مسوغاً شرعيا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق الصحة تحمل المواطنين مسؤولية ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا الامن النيابية: العراق قدم شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على اراضيه المحمداوي: إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للتقاعد لا يعفيه من المساءلة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 02:17 م

محمود عثمان : نيجيرفان اتفق في بغداد على مبادئ ..وقوباد سيدخل في التفاصيل

محمود عثمان

اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان امكانية حل بعض المشاكل العالقة بين المركز والاقليم على وفق الدستور.

وقال عثمان في تصريح صحفي :"  ان  الحكومات الاتحادية المتعاقبة واقليم كردستان تنظرالى حل المشاكل بينها ،  كل من منظاره الخاص المختلف عن الاخر ، وهذا الامر يعقد حل بعض المشاكل  " ، لافتا الى :" ان زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد كانت ناجحة واتفق مع الحكومة الاتحادية على مبادئ الحل للمشاكل العالقة ".

واضاف :"  ان زيارة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني الى بغداد حاليا ستكون للدخول بتفاصيل حل المشاكل  "، مؤكدا :"  ان  الجانبين يحتاج احدهما الاخر ، خاصة في الجانب المالي ، وبالتالي يمكن ايجاد حلول سريعة بهذا الجانب ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صفوان قصي

اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة ! 24 حزيران 2020 02:19 م

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي

وزير سابق عليه 76 ملفا في النزاهة .. ومازال يدير الوزارة ! 24 حزيران 2020 02:14 م

النزاهة

الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بصحة صلاح الدين 24 حزيران 2020 02:11 م

علي التميمي

خبير قانوني: تركيا لاتمتلك مسوغاً شرعيا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق 24 حزيران 2020 02:04 م

جمال-المحمداوي-1-810x463

المحمداوي: إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للتقاعد لا يعفيه من المساءلة القانونية 24 حزيران 2020 01:39 م

عبد الخالق العزاوي

العزاوي: العراق يقدم شكوى لدى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية والتركية على سيادته 24 حزيران 2020 01:09 م

صالح

رئيس الجمهورية يحث على إيجاد حلول جذرية لمشاكل بغداد وإقليم كردستان 24 حزيران 2020 01:08 م

منصور البعيجي

البعيجي: عودة متهم بطائرة خاصة لإعادة محاكمته وإقامته بأفخم الفنادق استخفاف بالقانون 24 حزيران 2020 01:03 م

التعليقات