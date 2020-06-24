وزير سابق عليه 76 ملفا في النزاهة .. ومازال يدير الوزارة !



اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، ان وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني ما يزال يدير الوزارة خلف الكواليس، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرقابية الى مساءلة العاني حول الاخفاقات والفساد ابان فترته في الوزارة.



وقال الموسوي في تصريح صحفي :" ان وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني مايزال يدير الوزارة من خلال غطاء سياسي ، ولدي الوثائق التي تؤكد ذلك " .



واضاف :" ان العاني سبب خلال فترة توليه وزارة التجارة اضرارا بالمال العام كما تسبب بعدم وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين ، على الرغم من وجود تخصيص مالي "، مشيرا الى :" ان هناك ٧٦ ملفا ضد العاني احيلت الى هيئة النزاهة والقضاء ولم تحسم ، وبامكان رئيس الوزراء الاطلاع عليها ".



ف.ا