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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 02:11 م

الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بصحة صلاح الدين

النزاهة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط معاملات صرف السلفة التشغيليَّـة لدائرة صحَّة صلاح الدين لشهر آذار الماضي البالغ مقدارها أكثر من 6 مليارات و500 مليون دينار .

واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان لهيئة النزاهة "ان فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين وبالتعاون مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، قام بضبط النسخ الأصليَّة لـ(125) معاملة لصرف السلف التشغيليَّـة خلال شهر آذار، مُبيِّنةً أن الفريق انتقل إلى مصرف الرشيد في المحافظة؛ للحصول على كشف الحساب المصرفيِّ الخاصِّ بالدائرة ونسخ التمويل الخاصَّة بتلك المدَّة .

وتابعت الدائرة إن الفريق تمكَّن من ضبط سجلات الإدخال والإخراج المخزنيِّ في دائرة صحة المحافظة، وكشف وجود نقصٍ في الموادِّ بأكثر من600 مليون دينار، فضلاً عن وجود حالات مغالاةٍ في أسعار الشراء، مُبيِّنةً قيامه بضبط وصولات صرفٍ وهميَّةٍ لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى 500  مليون دينار خلال المُدَّة ذاتها، لافتةً إلى قيام الفريق التدقيقيِّ بالكشف عن عدم تجهيز أيَّة مادةٍ من الوقود من دائرة المُنتجات النفطيَّـة.

ف.ا
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