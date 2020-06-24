بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 24 حزيران 2020
آخر الأخبار
الازمة النيابية : بعد تجاوز حاجز الالفي اصابة يوميا .. لاخيار سوى الحظر الشامل اقتصادي : الاقتراض الداخلي هروب من المشكلة والخارجي دين على الاجيال المقبلة ! محمود عثمان : نيجيرفان اتفق في بغداد على مبادئ ..وقوباد سيدخل في التفاصيل وزير سابق عليه 76 ملفا في النزاهة .. ومازال يدير الوزارة ! الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بصحة صلاح الدين وزير الاتصالات: فقدنا ثلث سعات الإنترنت جراء التخريب خبير قانوني: تركيا لاتمتلك مسوغاً شرعيا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق الصحة تحمل المواطنين مسؤولية ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا الامن النيابية: العراق قدم شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على اراضيه المحمداوي: إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للتقاعد لا يعفيه من المساءلة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 02:07 م

وزير الاتصالات: فقدنا ثلث سعات الإنترنت جراء التخريب

إنترنت

اتهمَ وزير الاتصالات، اركان شهاب احمد "مهربي سعات الانترنت" بالوقوف وراء العملية الاجرامية المتمثلة بحرق الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي.

وقال احمد في تصريح صحفي ، انه "تم فقدان ثلث السعات الدولية الداخلة الى البلاد بسبب تعرض الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط  الى عمليات حرق من قبل جهات مجهولة".

واضاف ان "العملية نفذت من قبل متهمين بتهريب سعات الانترنت، بهدف عرقلة عمليات الصدمة التي اطلقت الاسبوع الماضي"، لافتا الى ان "هؤلاء قاموا بحرق الكابلات الرئيسة لقطع خدمة الانترنت عن الشركات المسوقة للخدمة".

واشار الى انه "سيتم تعويض السعات المفقودة خلال 12ساعة، كاشفا في الوقت ذاته، عن "وجود تنسيق عالي المستوى مع جهاز الاستخبارات والجهات الامنية العليا لفتح تحقيق بالعملية التخريبية وكشف الملابسات واحالة المتسببين الى العدالة لمحاسبتهم".

ولفت وزير الاتصالات الى ان "تلك العملية جاءت لعرقلة عمل الوزارة الدؤوب في توفير افضل الخدمات للمواطن"، مؤكدا  توجيه "فرق تحقيقية لمكان الكابل الرئيس في المنفذ الحدودي لاكمال التحقيقات بشأن الحادثة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
لجنة الامن النيابية

الامن النيابية: العراق قدم شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على اراضيه 24 حزيران 2020 01:56 م

مقابر جماعية في ايران لضحايا كورونا

وفاة ضابط برتبة لواء في وزارة الداخلية بفيروس كورونا 24 حزيران 2020 10:42 ص

نزاع

قتلى وجرحى في نزاع مسلح بين اسرتين في اربيل 23 حزيران 2020 03:34 م

إطلاق نار

إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار في الديوانية 23 حزيران 2020 03:07 م

تفكيك

رفع "رمانة هجومية" وضعت أمام منزل ناشط بتظاهرات الديوانية 23 حزيران 2020 01:11 م

الكلاب السائبة

شكاوى من إنتشار الكلاب السائبة في مناطق الخضر بالمثنى 22 حزيران 2020 01:52 م

فؤاد حسين

العراق يؤكد استمرار الحوار مع الناتو حول آلية العمل المشترك في محاربة داعش 22 حزيران 2020 01:40 م

العميد يحيى رسول

تدمير زوارق لداعش الإرهابي شمال غرب آمرلي ضمن عمليات أبطال العراق 22 حزيران 2020 12:49 م

التعليقات