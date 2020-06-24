وزير الاتصالات: فقدنا ثلث سعات الإنترنت جراء التخريب



اتهمَ وزير الاتصالات، اركان شهاب احمد "مهربي سعات الانترنت" بالوقوف وراء العملية الاجرامية المتمثلة بحرق الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي.



وقال احمد في تصريح صحفي ، انه "تم فقدان ثلث السعات الدولية الداخلة الى البلاد بسبب تعرض الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط الى عمليات حرق من قبل جهات مجهولة".



واضاف ان "العملية نفذت من قبل متهمين بتهريب سعات الانترنت، بهدف عرقلة عمليات الصدمة التي اطلقت الاسبوع الماضي"، لافتا الى ان "هؤلاء قاموا بحرق الكابلات الرئيسة لقطع خدمة الانترنت عن الشركات المسوقة للخدمة".



واشار الى انه "سيتم تعويض السعات المفقودة خلال 12ساعة، كاشفا في الوقت ذاته، عن "وجود تنسيق عالي المستوى مع جهاز الاستخبارات والجهات الامنية العليا لفتح تحقيق بالعملية التخريبية وكشف الملابسات واحالة المتسببين الى العدالة لمحاسبتهم".



ولفت وزير الاتصالات الى ان "تلك العملية جاءت لعرقلة عمل الوزارة الدؤوب في توفير افضل الخدمات للمواطن"، مؤكدا توجيه "فرق تحقيقية لمكان الكابل الرئيس في المنفذ الحدودي لاكمال التحقيقات بشأن الحادثة.



ف.ا