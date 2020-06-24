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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 02:04 م

خبير قانوني: تركيا لاتمتلك مسوغاً شرعيا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان الجانب التركي لايمتلك اي مسوغ قانوني او شرعي يتحجج به لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق  لافتا الى ان الهجمات التي نفذها تعد خرقا للقانون الدولي وبالامكان مقاضاة انقرة على ذلك.

وقال التميمي ، ان “الهجمات التي نفذتها تركيا داخل العراق تمثل خرقا للقانون الدولي في المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي اوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الاخرى.

واضاف ان “تركيا لايمكنها ان تحتج بالاتفاقية مع النظام المباد لان هذه الاتفاقية لم تجدد بعد الـ ٢٠٠٣ ولم تودع  نسخه منها في الأمم المتحدة  وفق المادة ١٠٢ من الميثاق الاممي.

وقال ان العراق بامكانه إقامة الشكوى على تركيا وفق ما ذكرناه ولا يمكن لتركيا ان تحتج بالمادة ٥١ من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط”، لافتا الى ان “تركيا يتحتم عليها حل الإشكالية مع حزب العمال بعيدا عن ارض العراق    حيث ان تكرار هذه الضربات هو استهانه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .  

ف.ا
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