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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 01:56 م

الامن النيابية: العراق قدم شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على اراضيه

لجنة الامن النيابية

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، ان العراق قدم شكوى  الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على  ارضيه.

وقال العزاوي في تصريح   صحفي: ان "لجنة الأمن والدفاع طالبت بتقوية الدفاعات الجوية والطيران والرادارات، لتعزيز قدرات الجيش العراقي في مواجهة أي اعتداءات محتملة".

وبشأن القصف التركي والإيراني على الأراضي العراقية، اكد أن "هناك تنسيقا عاليا بين القائد العام للقوات المسلحة ولجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين عبر استدعاء سفيري تركيا وإيران لدى بغداد وتسليمهما رسالتي احتجاج شديدتي اللهجة"، لافتا إلى أن "العراق تقدم بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد الاعتداءات على الأراضي العراقية".

وكانت وزارة الخارجية استدعت  في وقت سابق سفيري تركيا وإيران لدى بغداد إلى مقرها، وسلمتهما مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

ف.ا

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أخر تعديل: الأربعاء، 24 حزيران 2020 01:59 م
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