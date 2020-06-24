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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 01:43 م

الملالي يواصل صلفه وغروره : مستعدون للحوار مع أمريكا إذا اعتذرت عن الانسحاب من الاتفاق النووى

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واصل الرئيس الإيراني حسن روحانى صلفه وغروره اليوم الأربعاء، قائلا إن بلاده ستكون منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقدمت تعويضا لطهران.
وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون ”ليست لدينا مشاكل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ولكن فقط إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واعتذرت وعوضت طهران عن انسحابها من اتفاق 2015“.
وتابع ”لكننا نعلم أن دعوات الحوار مع طهران ما هي إلا أقوال وأكاذيب“.
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