مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي في مواجهات مع الأكراد

ذكر موقع إيراني معارض، اليوم الأربعاء، أن مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الحرس الثوري وعناصر من القوات الكردية المعارضة في المنطقة الحدودية لمدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران.

وجاء في موقع ”آوا تودي“ أن ”قوات الحرس الثوري شنت فجر الأربعاء هجوما واسع النطاق بالمنطقة الحدودية لأرومية خاصة في قرية آشنويه القريبة من الحدود العراقية والتركية“.

وقال الموقع نقلا عن مصادر خاصة إن ”الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة من قوات الحرس الثوري وإن جثثهم أعيدت إلى قاعدة للحرس الثوري في مدينة أرومية“.

كما أفادت مواقع إيرانية معارضة، بتحليق طائرات دون طيار تابعة للحرس الثوري فوق الجبال الحدودية اشنويه وبيرانشهر وسردشت، فجر اليوم الأربعاء.

من ناحيته، لم يؤكد الحرس الثوري الإيراني وقوع الاشتباكات أو سقوط قتلى في صفوف قواته.

وعادة ما ينفذ عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام الإيراني هجمات ضد القوات الإيرانية منطلقا من العراق وتركيا.

في سياق متصل، توعَّد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، اليوم الأربعاء، بـ“تطهير المناطق الملوثة بالإرهابيين“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، عن العميد باكبور قوله إن ”التعامل بشكل حاسم مع العناصر والجماعات الإرهابية هو على جدول الأعمال الدائم للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وسوف نتعامل معها أينما وجدت“.