برشلونة يتخطى بيلباو بهدف راكيتيتش بصناعة ميسي



اكتفى الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصناعة هدف الفوز في ليلة ميلاده الـ33، ومن ثم استقبل هدية فريقه برشلونة، بالصعود إلى قمة الدوري الإسباني مؤقتاً، بتجاوزه ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل، ضمن المرحلة الـ31.

ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، منتظراً ما ستؤول إليه نتيجة مباراة غريمه ريال مدريد (65 نقطة)، الأربعاء، أمام ريال مايروكا، حيث أن فوز الأبيض، سيعيده إلى قمة جدول الترتيب، إذ سيتعادل معه بعدد النقاط، مع تفوقه في المواجهات المباشرة.

ولم يتسنى لميسي أن يوقع على هدفه رقم 700 في مسيرته الكروية الزاخرة بالمنجزات الفردية، وكان الهدف بمثابة احتفال مزدوج، ببلوغه عامه الـ33 في الـ24 من حزيران، الذي وافق منتصف المباراة، ولكنه صنع هدف الانتصار للكرواتي راكيتيتش في الدقيقة 71.







