الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بقيمة 6.5 مليار دينار في دائرة صحة صلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها عمليَّة ضبط معاملات صرف السلفة التشغيليَّـة لدائرة صحَّة صلاح الدين لشهر آذار الماضي البالغ مقدارها أكثر من (6,500,000,000) دينار.

وذكر بيان للهيئة ، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين بالتعاون مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنَّ فريقاً تدقيقياً من المكتب قام بضبط النسخ الأصليَّة لـ(125) معاملة لصرف السلف التشغيليَّـة خلال شهر آذار، مُبيِّنةً أن الفريق انتقل إلى مصرف الرشيد في المحافظة؛ للحصول على كشف الحساب المصرفيِّ الخاصِّ بالدائرة ونسخ التمويل الخاصَّة بالمُدَّة المذكورة”.

وأضاف البيان، أن “الفريق تمكَّن من ضبط سجلات الإدخال والإخراج المخزنيِّ في دائرة صحة المحافظة، وكشف وجود نقصٍ في الموادِّ بأكثر من(600,000,000) مليون دينار، فضلاً عن وجود حالات مغالاةٍ في أسعار الشراء، مؤكدة قيامه بضبط وصولات صرفٍ وهميَّةٍ لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى (500,000,000) مليون دينار خلال المُدَّة ذاتها، لافتةً إلى قيام الفريق التدقيقيِّ بالكشف عن عدم تجهيز أيَّة مادةٍ من الوقود من دائرة المُنتجات النفطيَّـة”.

وأوضح البيان أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.







