العزاوي: العراق يقدم شكوى لدى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية والتركية على سيادته

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اللجنة عبد الخالق العزاوي، عن أن العراق قدم شكوى لدى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية والتركية على سيادته.



وقال العزاوي للوكالة الرسمية، إن "لجنة الأمن والدفاع طلبت تقوية الدفاعات الجوية والطيران والرادارات، لتعزيز قدرات الجيش العراقي في مواجهة أي اعتداءات محتملة"



وبشأن القصف التركي والإيراني على الأراضي العراقية، أوضح، أن "هناك تنسيقا عال بين القائد العام للقوات المسلحة ولجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين عبر استدعاء سفيري تركيا وإيران لدى بغداد وتسليمهما رسالتي احتجاج شديدتي اللهجة".



ولفت إلى أن "العراق تقدم بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد الاعتداءات على الأراضي العراقية".



