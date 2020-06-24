رئيس الجمهورية يحث على إيجاد حلول جذرية لمشاكل بغداد وإقليم كردستان

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون.

وأوضح صالح خلال استقباله، اليوم الأربعاء 24-6-2020 في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، أن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة لتحقيق المصلحة الوطنية، مشدداً على أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين و تأمين رواتب ومستحقات الموظفين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي ، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال.

ووصل امس وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم الى العاصمة بغداد بهدف اتمام المباحثات السابقة الخاصة بحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها الوفد برئاسة طالباني زيارة الى بغداد، لبحث حل الإشكالات.

وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على حصة الاقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وابدت حكومة اقليم كوردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.

