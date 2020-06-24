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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 24 حزيران 2020 01:03 م

البعيجي: عودة متهم بطائرة خاصة لإعادة محاكمته وإقامته بأفخم الفنادق استخفاف بالقانون

منصور البعيجي
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي , الأربعاء , ان الطريقة التي تمت بها العودة المتهم رافع العيساوي لم تكن قانونية وازعجت المجتمع باعتبارها إهانة واستخفاف صارخ لهما , مطالبا ان يكون القضاء عادلا في إعادة محاكمته بعيدا عن ضغوط خارجية وداخلية .
وقال البعيجي في تصريح  له, ان ” أي متهم عائد من الخارج ومحكوم غيابيا يجب ان يسلم نفسه الى السلطات الرسمية وسوقه الى القضاء بعد ان يتم احتجازه لحين إعادة المحاكمة او يطلق سراحه بكفالة وتعهد شخصي بحسب التهم الموجهه اليه قانونا ” .
وأضاف ان ” الطريقة التي تمت بها إعادة المتهم رافع العيساوي استخفاف بالقانون والمجتمع حيث تم وصوله للعاصمة بطائرة خاصة واقام بأحد  الفنادق الفخمة ببغداد دون إجراءات قانونية”.
وطالب البعيجي بأن “يكون القضاء عادلا في إعادة محاكمته بعيدا عن ضغوط خارجية وداخلية” .
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