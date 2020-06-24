اللامي: إصابة ثمانية صحافيين من خمس محافظات بفايروس كورونا

كشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، عن إصابة ثمانية صحافيين من خمس محافظات بفيروس كورونا، مبينا أن صحتهم غير حرجة.



وقال اللامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، "أتواصل مع ثمانية صحفيين مصابين بالفيروس ومع عوائلهم خصوصاً في بغداد وميسان وذي قار ونينوى والنجف، مؤكدا أن صحتهم غير حرجة تقريباً.



‏وأضاف، أنه نعمل على توفير كل ما يمكن لمساعدتهم ماليا وعلاجيا، دعواتكم للباري الكريم بتمام الشفاء لهم ونجاتهم ولكل العراقيين المصابين آمين يارب ألعالمين.

