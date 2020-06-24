القانونية النيابية: أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد بالمخالفة للقانون

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، الحكومة الى اعادة توجيه سياسة التوظيف في العراق، مبينة ان اكثر من مليون عامل اجنبي يعملون في العراق دون اي قانون للعمل.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح ان ” وزارة الكهرباء في المدة الماضية عينت نحو 100 الف موظف في دوائرها في وقت كان العراق بحاجة ماسة لموظفين في قطاع الصحة والتربية”.

واضاف ان “اكثر من مليون عامل اجنبي يعملون في العراق دون صياغة او تطبيق اي قانون خاص بالعمالة الاجنبية وسط دعوات لزيادة الاعتماد على العامل المحلي وتوفير فرص العمل”.

واوضح انه “من غير المعقول الاستمرار بالسياسة العامة للاقتصاد بهذا المنحى سيما مع ازمتي جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط العالمية”